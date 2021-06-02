Кутаиси, Грузия, , 14:13 — REGNUM Одного из активистов, выступающего против строительства в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) Ираклия Мукбаниани, задержали, обвинив нападении на сотрудника полиции. Об этом, как передаёт телеканал «Рустави 2», рассказал журналистам лидер движения «Защитники ущелья Риони» Варлам Голетиани.

Сообщается, что 2 июня активисты вышли на акцию к зданию управления полиции Имеретии в Кутаиси, чтобы поддержать задержанного. Туда также пришли его родственники.

Голетиани рассказал журналистам, что Мукбаниани задержали в результате спецоперации: за ним приехали сотрудники спецназа на трёх автобусах, хотя в этом не было никакой необходимости. По его словам, активисты не отрицают, что задержанный ударил сотрудника полиции, но заявляют, что правоохранитель якобы спровоцировал конфликт.

Стоит отметить, что в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони в Имеретии, которое ведёт турецкая компания Enka. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет.

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