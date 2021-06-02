Будапешт, , 14:07 — REGNUM Россия и Венгрия могут взаимно признать сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции для поездок туристов. Об этом сообщил в интервью венгерскому интернет-порталуnövekedés.hu сообщил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

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Он уточнил, что в настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении компетентных российских органов.

«Работаем над тем, чтобы он был решён как можно скорее в интересах расширения возможностей для поездок наших граждан», — добавил дипломат.

Станиславов также добавил, что Россия с самого начала пандемии активно включилась в международные усилия по нейтрализации связанных с ней рисков и угроз, купированию негативных медицинских и социально-экономических эффектов опасного инфекционного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с распространением коронавируса. В ходе беседы обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии, включая поставки в Венгрию российской вакцины «Спутник V».

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Напомним, в мае стало известно, что Россия и Израиль готовят соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Детали взаимного признания сертификатов сторонам ещё предстоит обсуждать.

Ранее Афины и Анкара договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.