Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о составе участников сессии-открытия Форума, которая запланирована на 13:00 мск в четверг, 3 июня.

ПМЭФ-2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

В официальном открытии ПМЭФ примут участие первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, министр торговли и промышленности, и.о. министра финансов Государства Катар Али бен Ахмед Аль Кувари и премьер-министр Руанды Эдуард Нгиренте. Напомним, Катар на ПМЭФ-2021 является официальным государством-гостем.

В рамках сессии-открытия будет продемонстрировано видеоприветствие президента Всемирного банка Дэвида Малпасса. С приветственным словом выступит губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы видим невероятно высокий интерес международного сообщества к участию в Петербургском международном экономическом форуме. Согласно требованиям эпидемиологической безопасности, одномоментно на площадке может находиться не более 5000 человек. В настоящий момент на Форум аккредитовано более 2000 иностранных участников, самая большая делегация, больше 250 человек, приедет из США. Примерно столько же участников ожидаются из Катара, страны-гостя ПМЭФ-2021. Широкий состав представителей власти и бизнеса приедет из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Китая и других стран. Международное бизнес-сообщество активно откликнулось на участие в Форуме с целью выстраивания эффективного диалога на своем уровне, несмотря на не всегда простые политические отношения», — отметил ранее вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, ПМЭФ-2021 проходит 2−5 июня в петербургском «Экспофоруме». В пленарном заседании 4 июня примет очное участие президент России Владимир Путин.

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