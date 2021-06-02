Москва, , 14:06 — REGNUM Раздача невозвратных грантов на открытие бизнеса является эффективной мерой на начальном этапе, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

«Стимулирование предпринимательской деятельности в стране имеет эффект, когда стоит задача вовлечь как можно больше новых участников в предпринимательскую активность — в этом случае число выживших бизнесов будет поддерживаться на определенном уровне.

Эта стратегия хорошо работает во времена нестабильного рынка или глубокого кризиса. Однако на текущем этапе развития намного более эффективным является поддержка уже действующего бизнеса.

Нужна помощь в развитии, масштабировании, повышении эффективности, или, если потребуется, поддержка выживаемости, чтобы было необходимо в период пандемии.

Чем больше развиваются другие виды поддержки (целевое льготное кредитование, специальные системы налогообложения, налоговые льготы, инфраструктурная поддержка и т. п.).

Чем более развита система поддержки предпринимательства, тем меньше потребность в прямой грантовой поддержке, выделяемой на открытие компании», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы ведомства Татьяна Илюшникова заявила, что механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России признало неэффективными российское Минэкономики.

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