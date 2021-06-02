Бишкек, , 14:05 — REGNUM В Киргизии закончился первый компонент китайской противокоронавирусной вакцины «Sinopharm», передает госагентство «Кабар» сегодня, 2 мая.

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По словам директора республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, речь идет о ранее подаренных правительством Китая 150 тысячах доз препарата.

«Проблема с доставкой второй партии вакцин из Китая решилась, но сейчас спрос на неё очень вырос из-за того, что китайский препарат был одобрен и вошел в список Всемирной организации здравоохранения», — резюмировала она.

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