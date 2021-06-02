Минск, , 14:04 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой оказать правовую помощь по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, заявил 2 июня старший прокурор белорусского надзорного ведомства Эдуард Скурат.

«Генеральная прокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси», — сказал он журналистам.

Он напомнил, что в период с 1941 по 1944 годы в целенаправленном уничтожении населения страны принимали участие добровольцы литовских коллаборационистских формирований, руководили которыми службы Третьего рейха.

Так, добавил Скурат, в октябре 1941 года на территории Минской области, издеваясь и применяя пытки, каратели убили не менее семи тысяч мирных жителей. В феврале-марте 1943 года было уничтожено 387 населенных пунктов, убито свыше 13 тыс. мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что правоохранители республики «установили сведения о еще живых нацистских преступниках, которые принимали участие в деятельности карательных батальонов нацистов и польской Армии Крайовой». По его словам, Минск «направит поручение об оказании правовой помощи в Польшу для того, чтобы правоохранительные органы провели с этими лицами процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде».

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