Москва, , 14:04 — REGNUM В Москве завершаются работы по проектированию центрального участка Троицкой линии метрополитена, сообщил 2 июня вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, разработаны конструктивные и технологические решения. Они учитывают обеспечение безопасности близлежащих зданий и зелёных массивов.

Вице-мэр пояснил, что линия проходит по районам с уже сложившейся застройкой.

Читайте также: «В Москве в год строят по несколько станций метро, а в Киеве «жабы квакают»

«В ходе работ выполняется целый комплекс инженерных изысканий, производятся расчёты оценки влияния строительства на окружающую застройку, составляются программы мониторинга, а также оптимизированы и уменьшены до минимума число и размеры стройплощадок с целью обеспечения сохранности природных комплексов и вековых деревьев», — рассказал Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе нового депо метро Москвы «Нижегородское» будут работать сотрудники сервисной компании, отвечающие за обслуживание современных поездов «Москва-2020».

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-мэр Москвы назвал особенность нового депо «Нижегородское»