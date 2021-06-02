Москва, , 14:03 — REGNUM Санкции, введенные против РФ, с точки зрения международного права носят нелегитимный характер и все направлены на реализацию национальных интересов, в первую очередь США. Об этом 2 июня, как передает корреспондент ИА REGNUM на пресс-конференции заявила директор института исследований международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская.

«Дело в том, что санкции, введенные против РФ, с точки зрения международного права носят нелегитимный характер. Они все направлены на реализацию национальных интересов, в первую очередь США. И в трактовке Америки санкционная политика направлена на то, чтобы заставить Российскую Федерацию изменить свой курс и пойти по тому пути, который диктуют западные цивилизационные нормы и правила», — сказала Перская.

По ее словам, санкции сдерживают потенциал международного сотрудничества, но, с другой стороны, они способствуют тому, чтобы страна приняла шаги по саморазвитию тех ключевых отраслей, от которых зависит национальная экономическая безопасность и благосостояние российского народа.

«[Казалось], что санкции должны были бы напрямую повлиять на рост цен. Но оказалось, что в настоящее время рост цен спровоцирован международными инфляционными процессами, которые связаны с так называемыми вертолетными деньгами, которые были розданы в развитых странах. И вот инфляция развитых стран переносится на все другие страны. В том числе на развивающиеся», — уточнила Перская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, «долговой пресс», который сформировался в настоящее время в ряде стран, обернется в итоге большими проблемами.

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