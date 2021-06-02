Владикавказ, , 14:02 — REGNUM В Северной Осетии планирует уйти в отставку глава Дигорского района Алан Езеев. Он решил покинуть свой пост после прошедших праймериз «Единой России» и сообщил об этом на своей странице в Instagram.

«Как вам известно, в районе прошли праймериз политической партии «Единая Россия», по итоговым результатам которых я считаю правильным не участвовать в дальнейшей предвыборной гонке и досрочно складываю с себя полномочия главы Дигорского района! Для того чтобы приносить пользу своему народу, созидать и работать на благо общества, не обязательно быть в должности», — написал Езеев.

Руководитель муниципалитета отметил, что два года, которые он работал в должности главы Дигорского района, «пролетели, как миг», многое удалось сделать, но возможно было сделать еще больше.

«В условиях межпартийных и межфракционных противоречий в Собрании представителей было непросто. Вы знаете в каких условиях мне пришлось работать, отсутствие взаимопонимания с главой администрации района в значительной мере тормозило принятие столь необходимых для района решений», — приоткрыл одну из возможных причин ухода Езеев.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях о своем выходе из «Единой России» после праймериз сообщил экс-спикер Думы Владикавказа Махарбек Хадарцев.