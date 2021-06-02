Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Более 20 соглашений планирует заключить руководство Башкирии на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 2 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что эти соглашения будут способствовать привлечению в республику инвестиций и созданию новых рабочих мест. На форуме представлен стенд Башкирии с ароматом степей, который является одним из самых крупных на этом мероприятии.

«3 июня состоится подписание самого большого концессионного соглашения в России о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»)» между руководством Башкирии, банком ВТБ и корпорацией развития ВЭБ. РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на стенде представлен также и авиационный кластер: здесь разместились макеты двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ, вертолета К-32, беспилотного авиационного комплекса IDS-5, беспилотного самолета «Геоскан-201», квадрокоптера «Геоскан Gemini».

Сообщается, что в зоне традиций Башкирии можно отведать свежий башкирский мед и увидеть как его добывают.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня.