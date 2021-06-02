Мадрид, , 14:07 — REGNUM В мае 2021 года на авторынке Испании реализация новых автомобилей увеличилась на 178% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом 2 июня сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Всего по итогам прошлого месяца в Испании было продано 95 403 новых автомобилей. Однако, если сравнивать продажи мая текущего года с реализацией аналогичного месяца 2019 года, то получается, что испанский авторынок снизился почти на четверть.

За первые пять месяцев 2021 года продажи автомобилей в Испании составили 360 057 единиц. Это на 40% больше, чем в тот же период 2020 года и на 35,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в апреле 2021 года продажи автомобилей в Испании выросли в 18,9 раза, что в ANFAC связали с низкой базой прошлого года.

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