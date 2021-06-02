Варшава, , 14:01 — REGNUM В Польше сделано уже более 20 миллионов прививок от COVID-19. Об этом написал глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик 1 июня на своей странице в Twitter.

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«Сегодня мы сделали 20-миллионную прививку от коронавируса. 7 300 303 человека уже полностью прошли вакцинацию — это почти четверть нашего населения. Остальные, кто участвовал в программе вакцинации, пока получили только первой компонент», — сообщил Дворчик.

Дворчик также напомнил, что в Польше в настоящее время действуют около 7 тысяч пунктов вакцинации населения. «А вскоре в республике будут задействованы и мобильные пункты вакцинации — людям будут делать прививки прямо на предприятиях, на их рабочих местах», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.