Москва, , 14:01 — REGNUM Список победителей предварительного голосования «Единой России» определен. Его рассмотрят на Съезде партии «Единая Россия» 19 июня.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто решил стать выборщиками, кто заинтересованно помогал нам определиться с кандидатами с 24 по 30 мая и также пришёл на избирательные участки», — отметил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Александр Карелин в ходе заседания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только нa участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч кандидатов. 52% претендентов — беспартийные. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники. Лишь каждый четвертый кандидаты — действующий депутат. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место, в отдельных регионах конкуренция доходила до 25 человек.