Чита, , 14:00 — REGNUM За период с 24 по 31 мая 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на картофель составил 3,4%, говядину (кроме бескостного мяса) — 2%, лук репчатый — 1,3%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Также известно, что печенье стало стоить дороже на 1,2%, водка крепостью 40% об. спирта и выше — 0,9%, рыба мороженая неразделанная — 0,4%, масло подсолнечное — 0,3%, мука пшеничная, куры охлажденные и мороженые, рис шлифованный — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 11 по 19 мая 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на картофель составил 10,4%, лук репчатый — 8,1%, капусту белокочанную свежую — 5,8%.

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