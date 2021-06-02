Джакарта, 2 июня 2021, 13:55 — REGNUM Министр молодежи и спорта Индонезии Зайнуддин Амали заявил, что в Индонезии в 2023 году состоится чемпионат мира по баскетболу, сообщает Kompas.
Индонезия в настоящее время начинает подготовку к реализации международной спортивной повестки дня.
«В 2023 году мы были назначены хозяевами чемпионата мира по баскетболу», — заявил министр во время ограниченной встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Однако, чтобы стать участником, баскетбольная команда Индонезии должна пройти ряд квалификаций.
Хозяевами чемпионат мира по баскетболу в 2023 году стали Индонезия, Япония и Филиппины.