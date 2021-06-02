Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», уверена в завершении проекта. Об этом коммерческий директор компании Райнхард Онтид заявил 2 июня на сессии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что Nord Stream 2 AG более позитивно оценивает ситуацию вокруг проекта по сравнению с прошлым годом, но считает, что диалог необходим.

«Газопровод будет готов», — заверил Онтид.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из Германии в США направилась группа высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить проект «Северного потока — 2». Руководит делегацией советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике Ян Хеккер.

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