2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 20:42 — REGNUM В Государственном историческом музее открылась выставка «Викинги. Путь на Восток». Выставка основана на археологических материалах из фондов музея и посвящена быту и культуре выходцев из Скандинавии. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

«Выставка «Викинги. Путь на Восток» — это первый опыт анатомического показа древностей скандинавских на территории Восточной Европы. Тема на протяжении полутора веков несла на себе груз идеологических споров о роли выходцев с территории Скандинавии на территорию Восточной Европы. Наша задача была показать реальную жизнь и виды деятельности выходцев, которые на территории Западной Европы назывались викингами, а на нашей территории варягами и сыграли совершенно разные роли на территории Западной Европы и у нас», — отметила куратор выставки Вероника Мурашева.

Щит и шлемы на выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куратор выставки «Викинги. Путь на Восток» Вероника Мурашева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Центральным образом выставки станет реконструкция корабля — символа военных и торговых походов. Процесс военного освоения речных путей продемонстрируют предметы дружинной культуры: вооружение, доспехи и снаряжение конного воина. Среди них представлена уникальная коллекция шлемов. Один из них сохранился лишь фрагментарно и впервые выставлен в сопровождении 3D-реконструкции. Недавно обнаруженные клады серебряных монет станут иллюстрацией широких торговых связей викингов: от Восточной Европы до Арабского халифата.

На выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Эпоха викингов длилась с конца VIII до середины XI века. В эту эпоху «люди севера» — норманны, своими неожиданными и жестокими набегами наводили ужас на жителей Западной Европы. Но в Восточной Европе викинги сыграли совсем иную роль — осваивая речные пути к богатствам Арабского халифата и Византийской империи, они явились катализатором социально-экономических процессов, приведших в конечном итоге к формированию Древнерусского государства», — говорит директор ГИМ Алексей Левыкин.

На выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выходцы с территории Скандинавии были не только бесстрашными воинами, но и искусными ремесленниками — ювелирами, кузнецами, косторезами. На выставке представлены наборы серебряных и бронзовых с позолотой женских украшений, а также реконструкции нарядов, выполненных современными мастерами с использованием древних технологий. Главным экспонатом этого раздела является женское платье Х века из китайского шелка, не имеющее аналогий в других музейных коллекциях.

Женское платье Х века из китайского шелка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Монеты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Монеты с выставки «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отдельная часть выставки посвящена результатам новейших исследований археологических коллекций музея, проведённых совместно с НИЦ «Курчатовский институт». Впервые представлены материалы, полученные в результате раскопок последних лет Смоленской археологической экспедиции Исторического музея. После завершения реставрационных работ выставлен комплекс предметов, найденный при исследовании в 2018 году одного из самых богатых курганов Гнездовского археологического комплекса. В состав комплекса входят меч, золотые византийские монеты, набор украшений, игральные фишки и многое другое.

На выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предметы быта на выставке «Викинги. Путь на Восток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Карта. Направление экспансии викингов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит со 2 июня по 26 сентября в главном здании Государственного исторического музея по адресу: Красная площадь, дом 1.