Сеул, , 13:56 — REGNUM Южная Корея предоставит Индонезии «морское оборудование» в рамках официальной помощи в целях развития. Об этом 2 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи.

По их словам, правительство Южной Кореи намерено предоставить оборудование, включая 12-тонный исследовательский корабль и многолучевой эхолот, стоимостью $990 тыс.

Известно, что в 2019 году Южная Корея приступила к реализации четырёхлетнего проекта по морским исследований в Чиребоне (220 км к востоку от Джакарты).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии посетил Южную Корею с целью укрепления экономического сотрудничества между двумя странами в различных областях

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