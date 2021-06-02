Москва, , 13:53 — REGNUM Золото, считается традиционным защитным активом, ценность которого, уже была проверена не одним финансово-экономическим кризисом, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Однако из-за того, что золото не генерирует никакого фиксированного дохода, как банковский депозит или облигации, для эффективного вложения в драгметаллы критически важным становится цена, по которой они приобретаются.

Банк России уже наглядно показал правильность такого подхода. Доля золота в российских золотовалютных резервов (ЗВР) начала неуклонно расти сразу после кризиса 2008 года, а в последние годы, в том числе из-за политических рисков, доля желтого металла резко возросла с 16% в 2016 году до 23% 2020 году.

Если посмотреть на динамику цен в этот период, то окажется что Банк России сделал абсолютно верную «ставку», потому что с 2013 по 2018 год котировки на золото держались в диапазоне $1100−1350 за тройскую унцию. А уже в августе 2020 года, цены на золото достигли рекордных максимумов в $2074 за тройскую унцию, рост на 70% за два года.

Российские ЗВР, только лишь благодаря переоценке хранящегося в них золота, выросли за этот короткий период на 15−20%, что во многом помогло золотовалютным резервам России в 2021 году, даже несмотря на коронакризис и в моменте отрицательные цены на нефть, достигнуть исторического максимума в $600,9 млрд.

Так что вложения в золото, как видно, могут быть более чем полезным и действенным инструментом не только сбережения, но и приумножения накоплений.

Однако давайте посмотрим, что делает Банк России на рынке золота сейчас, во-первых, начиная с апреля 2020 года Центральный банк больше не закупает золото в ЗВР, а во-вторых, в последние 10 месяцев он даже сокращает долю вложений золота периодически распродавая его.

В общей сложности Банк России уже продал около 140 тыс. унций, сократив его физический объем в резервах до 73,7 млн унций.

Действия российского ЦБ говорят нам о том, что стратегически, регулятор уверен в дальнейшем долгосрочном росте цен на золото, однако в более краткосрочной перспективе считает, что диапазон цен в $1900−2070 завышенным и подходящим для частичной фиксации прибыли.

Такое видение абсолютно оправданно, потому что золото, это фактически оборотная сторона денежно-кредитной политики в США, потому что золото, торгуется к американскому доллару.

Так вот, если посмотреть на инфляцию в США, которая в апреле достигла максимального уровня с 2008 года в 4,2% в годовом выражении, то станет понятно, что уже в ближайшее время начнется ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), вместе с ростом рыночных процентных ставок.

А значит золото окажется под давлением. Технической целью снижения, можно назвать диапазон в $1500−1600 за тройскую унцию.

Очень интересно, что схожий алгоритм динамики инфляции, поведения цен на золото и действий Банка России, имеется в виду продажи золота, наблюдались в предкризисный 2007 год.

Как мы помним из истории в 2008 году, в разгар мирового кризиса, цены на золото снижались, вместе сценами и на другие активы. Так что и здесь видно подтверждение, более высокой вероятности на горизонте полугода снижения котировок на золото.

А вот уже в 2009 году, цены на желтый метал перешли к устойчивому росту, который продлился несколько лет до августа 2011 года, итоговый рост за этот период составил +168%.

Так что после снижения цен на золото к $1500−1600 за тройскую унцию, можно будет ожидать на горизонте двух лет, примерно к 2023−2024 году, что цены на золото могут перевалить за $2500−3000 за тройскую унцию.

Резюмируя, можно сказать, что золото хороший финансовый инструмент для сбережения и приумножения своих накоплений, однако он требует более внимательного подхода, прежде всего при определении цен и времени для покупки.

В текущей ситуации, можно констатировать, что время для покупки золото близко, но еще не наступило», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды Александр Козлов считает, что Россия при текущем уровне добычи обеспечена золотом на ближайшие 40 лет.

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