Киев, , 13:55 — REGNUM Верховная рада Украины поддержала введение запрета на продажу лекарственных средств лицам, не достигшим 14-летнего возраста.

За соответствующий законопроект в первом чтении на пленарном заседании сегодня, 2 июня, проголосовали 306 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в законопроекте, внесенном в Раду депутатами «Слуги народа», в случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

При обсуждении отмечалось, что главной целью инициативы является уменьшение уровня суицидов среди детей.

Депутаты также поддержали в первом чтении сопутствующий законопроект, которым предусматриваются штрафы за продажу или доставку лекарств малолетним детям — при первом правонарушении примерно от $250 до $500, при повторном от $500 до $800.

ИА REGNUM напоминает, что в мае сразу несколько высокопоставленных чиновников на Украине заявили о том, что в текущем году резко возросло количество детских суицидов.