Москва, , 13:53 — REGNUM Электрический кроссовер BMW iX доступен в России для предзаказов по цене от 8,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба баварской компании.

Первый серийный экземпляр новинки сойдёт с заводского конвейера в ноябре нынешнего года.

Для покупателей будут доступны три версии модели: Atelier, Loft и Suite. Кроме того, авто имеет два варианта дизайна экстерьера — Base и Sport.

Внешне электрокар выделяется фальшрадиаторной решёткой в виде «ноздрей». В неё встроены датчики, видеокамеры и радары, которые передают данные системам помощи водителю. Отдельно стоит отметить, что электрокроссовер имеет самую тонкую оптику среди серийных моделей немецкой марки.

В салоне автомобиля автопроизводитель установил кресла с интегрированными подголовниками, изогнутый экран BMW Curved Display, шестиугольное рулевое колесо, а также множество других современных опций и систем.

Ранее стало известно, что новый электрический внедорожник BMW iX xDrive50 2022 модельного года будет укомплектован двумя электродвигателями, которые будут установлены на передней и задней осях модели. Общая производительность силовых агрегатов составит 516 «лошадей».

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