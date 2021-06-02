Чебоксары, , 13:50 — REGNUM Июнь в Чувашии, начавшийся с похолодания, завершится жаркой погодой. При этом осадков ожидается меньше обычного. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Нынешнее похолодание в республике продержится в первой декаде июня, которую «разбавят» жаркие дни с 5 по 7 июня. Завершится декада дождями и прохождением холодного фронта.

Затем в Чувашию станет поступать жаркий воздух с юга. Синоптик-любитель со ссылкой на лунные циклы отмечает, что температурные рекорды, которые были в апреле и мае, могут повториться во второй декаде июне. Ожидается засушливая погода и увеличится пожарная опасность.

По предварительным данным, на последнюю декаду придутся «самые тёплые» дни в июне, температура поднимется до +25…+30 градусов.