Москва, , 13:47 — REGNUM Требования украинских зрителей к киносервису Netflix изменить фразу о бандеровцах в переводе кинофильма «Брат-2» являются глупостью и непонятным мятежом. Об этом изданию «Подъём» заявил сыгравший одну из главных ролей в фильме киноактёр Виктор Сухоруков.

«Вы сейчас говорите не о [режиссёре Викторе] Балабанове, не о фильме, а о какой-то свалке, сваре, какой-то глупости, мятеже совершенно непонятном. Наверно, переводчик плохой, может, они слово это не знают, может, они не знают, кто такой Бандера. Мало ли, сколько кличек, прозвищ и всевозможных названий существует у человечества», — сказал Сухоруков.

Он не исключил, что «они не знают, где страна какая находится»: «А вы хотите, чтобы они разбирались в этих кликухах? Ну, обиделись. Ну, дураки, что обиделись».

Ранее киносервис Netflix купил права на показ российских фильмов «Брат» и «Брат-2». Во второй части фильма герой Сухорукова спрашивает у украиноговорящего представителя криминалитета в США, не бандеровец ли тот. Сперва сервис перевёл это слово как «Ukrainian nazi collaborator» («украинский нацистский коллаборант»), однако затем после жалоб украинских зрителей заменил термин на более нейтральный «banderite».