Северобайкальский район, Бурятия, , 13:47 — REGNUM в министерстве внутренних дел по Бурятии начали служебную проверку по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, его обвиняют в фальсификации доказательств.

Как отмечается, ранее в отношении 36-летнего жителя посёлка Новый Уоян было возбуждено дела за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Мужчина вину полностью признал.

«Обвинительный акт утвержден прокуратурой. Собранные дознанием материалы признаны Северобайкальским городским судом допустимыми. Приговор не обжалован, заявлений на необъективное расследование не поступало», — отметили в министерстве.

В ходе следствия обвиняемый также указал на другого жителя посёлка, у которого он якобы купил наркотики. Между тем, по версии следствия, оперативник зашёл в гараж местного жителя, положил в шкаф наркотическое вещество, сфотографировал и забрал вновь для фальсификации доказательств. Затем он угрозами выбил из мужчины показания.

Сам сотрудник полиции свою вину отрицает. В министерстве отметили, что в случае, если вина правоохранителя будет доказана, то его уволят из органов по отрицательным основаниям.

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