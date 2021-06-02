Москва, , 13:46 — REGNUM Совфед одобрил закон, вводящий новые запреты для причастных к экстремизму и терроризму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Не имеет права быть избранным на любую выборную должность (в том числе на пост губернатора) гражданин РФ, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо федеральным законом «О противодействии терроризму».

Устанавливаются и сроки запрета на участие в выборах.

Причастность будет устанавливаться решением суда, уточнили ранее в комитете Госдумы по госстроительству.

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