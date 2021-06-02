Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 13:45 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и правительством Липецкой области, направленного на установление эффективного сотрудничества.
Подписи под документом поставили глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области выявления и развития талантов.
Соглашение будет способствовать субъектам РФ в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Липецкой области проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей», так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий.
Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Липецкой области и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.
В рамках работы по Соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей» в Липецкой области, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.