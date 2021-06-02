Москва, , 13:47 — REGNUM Применение российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрено минздравом Республики Маврикий. Об этом 2 июня сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» министерством здравоохранения Республики Маврикий», — говорится в сообщении.

При этом в марте текущего года минздрав Маврикия уже одобрил в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) применение российской двухкомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник V».