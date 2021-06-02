Херсон, Украина, 2 июня 2021, 13:45 — REGNUM В Херсонской области Украины в результате аварии пострадали восемь человек, из которых шестеро — дети. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
В ведомстве рассказали, что на дороге между населёнными пунктами Олешки и Голая Пристань столкнулись пять автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине из-за непогоды были обесточены 50 населённых пунктов, в основном в Днепропетровской области страны.
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