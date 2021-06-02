Барнаул, , 13:44 — REGNUM Барнаул до сих пор не получил подарок из Москвы, обещанный мэром Сергеем Собяниным — 10 подержанных трамваев. Как пояснил местный предприниматель Максим Серебренников, подрядившийся доставить технику в столицу Алтайского края, виной всему — недопонимание и отсутствие диалога с барнаульской мэрией. Подробности данного казуса 2 июня сообщает телеграм-канал «ЗамТоменко».

»А все почему: потому что трамваи в вагоны железнодорожные не помещаются. Перевозить их надо с демонтированным токоприемником и прочим оборудованием. А оборудование никто снимать не хочет: мэрии наплевать, а спецы «Горэлектротранса», которые ездили вагоны принимать — видите ли, бояться.

Не поверишь — бояться! Вот трамваи наши и застряли на станции в столице. И везти нельзя и бросить жалко. Мало того, что чиновники своим бездействием и нерасторопностью могут лишить казну такого прибытка, так еще и грозятся предпринимателя наказать, который эти трамваи везти подрядился. Хотя он тут вообще не причем. Это ж все равно, что с телеги спрашивать, почему на нее самолет не помещается».

Как сообщало ИА REGNUM, о подарке от мэрии Москвы — десяти модернизированных трамваях Tatra T3 — стало известно еще в середине марта 2021 года. Таким был итог договорённостей алтайского губернатора Виктора Томенко с мэром Сергеем Собяниным. Почти месяц потребовался на выбор подрядчика, который доставит подарок на Алтай. Техника должна была прибыть в апреле-мае.

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Напомним, несмотря на то, что износ трамвайно-троллейбусного парка в Барнауле составляет 97%, руководство «Горэлектротранса» ранее утверждало, что предприятию не нужны списанные трамваи из Москвы, поскольку приобретать и везти их в Барнаул экономически не выгодно. Они ссылались на опыт своих коллег из Новосибирской области, которые получили 20 трамваев из столицы и сразу поставили их на капитальный ремонт.

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