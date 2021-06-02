Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Запад не откажется от установки на агрессивную экспансию, и каждая следующая «концепция» НАТО будет это только подтверждать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 июня, комментируя высказывания генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Как сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что главы МИД стран-членов подтвердили необходимость выработки новой концепции альянса вместо утвержденной в 2010 году.

« Ничего нового в «новой концепции НАТО» не будет. Призывы к усилению трансатлантической сплочённости, подготовке к отражению новых вызовов и угроз, увеличению военных расходов мы слышали многократно.

Поразительная, казалось бы, вещь: НАТО сплачивается, военные расходы растут, сегодня уже не столько США призывают европейцев крепить союз, сколько европейцы — США, а мир становится всё более и более опасным! Но ничего поразительного в этом нет: я ещё с детства по плакату советских времён помню, что НАТО — это угроза миру, и как ни банально-пропагандистски звучит этот лозунг, в течение жизни я имел возможность сотни раз убедиться в его верности.

К сегодняшнему дню НАТО подготовило условия для дальнейшего своего продвижения на восток, для поглощения Молдавии, Украины, Грузии. Более того, территории этих стран натовцами уже освоены. Агрессивно ведёт себя НАТО и в отношении Китая. Геополитически эта установка на конфронтацию не оправданна, но тут дело не в геополитике — дело в идеологии, в цивилизационном вызове, который содержит в себе для Запада самостоятельная политика России и Китая.