Минск, , 13:40 — REGNUM Прокуратура Заводского района г. Минска направила в суд уголовное дело по обвинению гражданки С., «которой инкриминировано нарушение равноправия граждан» (ст.190 Уголовного кодекса республики). Уголовное дело находилось в производстве районного отдела следственного комитета, сообщила 2 июня пресс-служба генпрокуратуры республики.

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Из уголовного дела следует, что обвиняемая С. сдавала свою собственную квартиру в аренду Л. — помощнице прокурора одного из столичных районов. Договор найма жилого помещения частного жилищного фонда был заключён в 2020 году сроком на два года.

«Обвиняемая поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях. Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, С., достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», — сказано в официальном сообщении.

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Прокурорские работники Заводского района г. Минска «пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ст.190 Уголовного кодекса Республики Беларусь». В отношении собственницы жилья применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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