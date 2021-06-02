Ярославль, , 13:40 — REGNUM В Ярославле 2 мая открылся выездной пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе «Ярославский Вернисаж». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Торговый центр

ТРК «Вернисаж» расположен по адресу посёлок Нагорный, ул. Дорожная, 6а. Сделать прививку можно в любой день с 15.00 до 20.00. Предварительная запись не требуется, но с собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Это уже второй выездной прививочный пункт, открытый в городе. Первый был открыл в торговом центре «РИО» на Тутаевском шоссе.

19 апреля 2021 года в Ярославской области выездная бригада начала вакцинировать всех желающих в торговом центре «Район» в Тутаеве. Также действует два прививочных пункта в Рыбинске — в торговом центре «Сенная площадь» и в МФЦ «Мои документы».

Разовая акция прошла 19 апреля в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского, где привились ряд преподавателей. На Пасху любой желающий мог привиться 1 и 2 мая у собора Николая Чудотворца в Мышкине.

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в регионе продолжает оставаться непростой. За период с начала пандемии от COVID-19 скончался 601 заболевший.

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