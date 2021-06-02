Северск, Томская область, , 13:40 — REGNUM В Томской области 17-летняя жительница Северска предстанет перед судом по обвинению в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в региональном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела в отношении молодой северчанки завершено. По версии следствия, в ночь на 3 мая 2021 девушка, находясь возле торгового центра в ЗАТО город Северск, специально испортила четыре баннера, посвящённых движению «Бессмертный полк». Она сорвала баннеры с рекламных щитов и привела их в полную негодность.

Девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном, уточнили в ведомстве. Материалы дела направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с порчей баннеров томичи активно обсуждали в соцсетях.

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