Белград, , 13:42 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 2 июня встретился с делегацией Республики Сербской и председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и главой Республики Сербской Желькой Цвиянович. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

На встрече также присутствовал премьер-министр Сербии Анна Брнабич, министры иностранных и внутренних дел страны Никола Селакович и Александр Вулин.

В делегации Республики Сербской также присутствовали премьер-министр Радован Вишкович, председатель национального собрания Недко Чубрилович и представители парламентских партий.

Додик сообщил, что встреча в Белграде — это возможность для чиновников Республики Сербской ознакомить руководство Сербии со спорным назначением нового высокопоставленного представителя в Боснии и Герцеговине. Он назвал этот шаг попыткой проигнорировать не только местный фактор, но и международное право.