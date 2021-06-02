Росток, Германия, , 13:47 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» отвечает интересам и России, и Германии. Об этом премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила 2 июня в городе Ростоке, где проходит экономическая конференция о российском бизнесе в Германии.

Она отметила, что власти федеральной земли не меняли свою позицию в отношении проекта, они считают строительство правильным. Его завершение отвечает обоюдным интересам.

«Нам нужен газ, который будет поступать по этой магистрали, для того чтобы в будущем обеспечивать энергобезопасность Германии», — пояснила Швезиг.

Она добавила, что экологически чистый и более выгодный газ, поступающий по балтийскому трубопроводу, предпочтительнее, чем добытый вредным методом сжиженный газ. Германский регион и далее намерен выступать против санкций и угроз в отношении участников строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Швезиг заявила о желании 80% жителей федеральной земли иметь хорошие отношения с Россией.

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