Москва, , 13:39 — REGNUM Странно говорить о неэффективности раздачи прямых субсидий под предлогом, что получатели не понимают, как делать бизнес и что делать с полученными деньгами. Иначе возникает закономерный вопрос — а куда смотрели уполномоченные на выдачу субсидий органы, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Проходили ли проверку или какой-нибудь анализ бизнес-планы заявителей, их деловой бэкграунд? Может быть проблема кроется все-таки в неэффективности регуляторных органов? Вопрос, конечно, риторический.

При этом, как показывали прошлые исследования о наличии мер поддержки малого бизнеса знает только треть предпринимателей, а до непосредственно заявки на получение поддержки, конечно, доходит еще меньше.

Недостаточная осведомленность — еще одна возможная причина провала программы. И на фоне этого также нет уверенности, что информация о новых доступных «сервисных» мерах для молодого бизнеса будет эффективно доставлена.

При этом, после сворачивания программы прямых субсидий, деловая динамика, может забусковать еще сильнее. Просто напомним, что по итогам 2020-го года в стране закрылся каждый пятый бизнес, а общее число ушедших с рынка компаний составило 246 800 компаний, из них 115 900 — ИП, и 131 000 юрлиц.

Без грантовой поддержки, единственным общедоступным источником инвестиций для начинающим предпринимателям останутся банки, а они в свою очередь, не очень любят кредитовать стартапы. Так что такие меры «поддержки» могут существенно затормозить развитие отрасли.

С другой стороны — если доступ к сервисам для бизнеса, действительно, окажется прозрачным, а все услуги можно будет получить онлайн «в одном окне» без лишних административных заморочек, есть ощущение, что популярность новой программы окажется существенно выше старой.

При этом бизнес, перешедший хотя бы на электронный документооборот и онлайн бухгалтерию, в перспективе сократит операционные издержки и расходы на штат.

Да и контролировать «оцифрованный» бизнес будет проще, а значит процесс обеления предприятий будет идти активнее, вырастут налоговые сборы. И все, в целом, останутся довольны.

Однако, понятно, что сейчас бизнесу, который продолжает нести убытки из-за просадки покупательской активности, нужны не цифровые инструменты, а что то более весомое.

Например, обнуление или снижение налоговой ставки для начинающих предпринимателей на время, пока бизнес не начнет генерировать хорошую выручку.

Обнуление или субсидии на страховые взносы и взносы в пенсионный фонд и за НДФЛ для расширения штата и стимулирования занятости, льготные кредиты на развитие бизнеса.

Все это может существенно оживить обстановку в отрасли и обеспечить приток новых предприятий, а также появление новых рабочих мест. Ну и про самозанятых забывать не стоит.

Они тянули на себе весь сектор малого предпринимательства во время пандемии и продолжают делать это до сих пор. Самозанятые должны получить доступ к цифровым инструментам, консультациям и льготным кредита наравне с юридическими лицами и ИП», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России признало неэффективными российское Минэкономики, заявила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

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