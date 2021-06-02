Москва, , 13:39 — REGNUM В администрации президента России не стали комментировать, какая бы сборная победила, если бы за свои национальные команды играли российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Путин и Лукашенко известные любители-хоккеисты, они всегда играют в одной команде», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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При этом интересовало журналистов и мнение официального представителя Кремля о том, кто из лидеров государств является более сильным хоккеистом. Однако Песков отставил этот вопрос без внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате мира по хоккею в Латвии 1 июня сборная России со счётом 6:0 разгромила команду Белоруссии в матче предварительного этапа группы A.

Победа вывела подопечных Валерия Брагина с 17 очками на первое место в группе А. Вторыми финишировали швейцарцы (15 очков), на третьей строчке разместились хоккеисты Чехии (13), сборная Словакии замкнула четвёрку сильнейших (12).

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