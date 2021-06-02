Рига, , 13:38 — REGNUM Со среды, 2 июня, в Латвии вступают в силу новые ослабления ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, отметив, что ослабления касаются массовых мероприятий внутри помещений.

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Так, отныне в помещениях могут собираться до 10 человек и до 20 человек на открытом воздухе. Люди из разных домохозяйств могут принимать участие в похоронах и крещении — до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Практическое обучение может проводиться очно в группе до 10 человек. При этом преподаватель и обучаемые должны использовать респираторы, соблюдать дистанцию 2 метра и иметь отрицательный тест на коронавирус.

Люди, прошедшие полный курс вакцинации, через 14 дней после прививки могут участвовать в обучении без теста на коронавирус, масок и дистанции.

Как отмечает Министерство здравоохранения, существующие эпидемиологические ограничения будут постепенно смягчаться с учетом показателей заболеваемости и охвата вакцинацией.