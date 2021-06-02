Владикавказ, , 13:38 — REGNUM Структура правительства Северной Осетии требует редакции и будет пересмотрена. Так считает новый руководитель субъекта РФ Сергей Меняйло. По его словам, ряд министерств в правительстве выполняет одни и те же функции, и эта ситуация требует корректировки.

Это мнение врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло высказал в ходе пресс-конференции, передает ГТРК «Алания». По его словам, в нынешней структуре исполнительного органа власти республики множество «дублирующих звеньев» и назрела необходимость упорядочить функции ведомств.

Кроме того, Меняйло ответил не вопрос о составе правительства и премьер-министре. Его кандидатура в настоящее время еще не утверждена, пока идет отбор достойного, в том числе и среди выходцев из республики, в настоящее время работающих в федеральных органах власти.