Бишкек, , 13:38 — REGNUM В январе — мае 2021 года в Киргизии произошло 1 302 пожара, что на 49,8% или на 433 пожара больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

При этом во время пожаров с начала нынешнего года погибли 24 киргизстанца, что в три раза превышает прошлогодний показатель. А ущерб вырос в 2,3 раза и уже достиг 343 млн сомов (298 млн рублей).

В спасательном ведомстве отмечают, что большинство возгораний происходит в жилом секторе — на него приходится два из трех случившихся в Киргизии пожаров.