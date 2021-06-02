Москва, , 13:37 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о продовольственном сертификате, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Инициатива, внесенная в Госдуму депутатами от ЛДПР, предполагает доступность продовольственного сертификата для граждан, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. Сумма, которую можно потратить, ограничена 25% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, в месяц.

Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, так как его реализация предполагалась за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), что запрещено существующими нормами.

Большинство парламентариев поддержали позицию комитета, законопроект отклонен.

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