Самара, , 13:44 — REGNUM Мужчину признали виновным в совершении преступлений террористического и экстремистского характера в Самарской области. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что фигурант уголовного дела захотел выехать в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы участвовать в деятельности международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. С 2016 года по 2018 год подсудимый не раз публиковал на свой странице в сети интернет аудиозаписи с призывами к террористической и экстремистской деятельности.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 10 лет. Подсудимый также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года.

«В силу ч. 2.1. ст. 58 УК РФ первые 3 года 6 месяцев осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.