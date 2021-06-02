Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM Девелопер «УГМК-Застройщик» завершает разработку концепции обновленного квартала «Екатеринбург-Сити» в центре столицы Среднего Урала.

Постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории «Екатеринбург-Сити» уже подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Как отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, их разработка займет 2−3 месяца, а строительство «Екатеринбург-Сити» компания планирует завершить за 10 лет, приступив к работам в 2021 году. Общая сумма инвестиций в проект в настоящее время оценивается в объеме 50 млрд руб.

В границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции появятся новые объекты: апартаменты, офисы, стрит-ритейл, — в дополнение к уже существующим знаковым зданиям — «Башне Исеть» и оружейно-рыболовному центру «Баллистика». В частности, речь идет о шестиэтажном гастромолле с террасами, небоскребе с апарт-комплексами, семейном фитнес-клубе, торгово-развлекательных резиденциях, офисных центрах, образовательных учреждениях и других объектах общей площадью 340 тыс. м2. 50% территории квартала займет единая прогулочная зона без машин, доступная каждому жителю города. Здесь будут удобные пешеходные и велодорожки, озеленение и lounge-зоны. Общая площадь благоустройства составит 4 га. Некоторые улицы получат определенную «специализацию»: например, на одной из них будут собраны бары, рестораны, кафе, пекарни, на другой — стрит-ритейл.

«Мы намерены географический центр города, где располагается «Екатеринбург-Сити», превратить в центр общественного притяжения, открытый, удобный, красивый, безопасный и для его жителей, и для горожан, и для бизнеса, а по инфраструктуре и благоустройству не уступающий аналогичным локациям ведущих мировых столиц. При создании новой концепции мы вдохновлялись именно такими пространствами, — рассказал Евгений Мордовин. — Новая концепция предполагает, что «Екатеринбург-Сити» станет многоуровневым. Верхний уровень — небоскребы, средний — общественное пространство для прогулок, шопинга и отдыха с малоэтажной застройкой. А на третьем, подземном уровне, расположатся сервисные зоны, инженерно-технические коммуникации, и самое главное — единый подземный паркинг. Здесь можно будет оставить автомобиль и пройти по подземным улицам в любую часть «Екатеринбург-Сити», поднявшись в нужное здание на лифте. Таким образом, не будет никаких ограничений для прогулок по кварталу: пешеходная зона просто будет «обтекать» каждое здание со всех сторон. Благодаря этим решениям изнутри и снаружи квартал будет выглядеть очень интересно. Все расположенные на участке объекты культурного наследия будут реконструированы и приспособлены для современного использования, успешный опыт у нас уже есть, при строительстве мы обязательно учтем охранные зоны ОКН».

Обновленную концепцию «Екатеринбург-Сити» «УГМК-Застройщик» широко представит в начале июля на предстоящей международной выставке «ИННОПРОМ-2021». Перед этим девелопер намерен провести диалог с представителями городского сообщества, бизнеса, власти, чтобы сформировать полную картину видения развития центральной части Уральской столицы.

«После разработки проекты планировки и межевания территории «Екатеринбург-Сити» обязательно пройдут общественные слушания. А пока, на стадии презентации, мы соберем максимум независимых мнений о новой концепции квартала. Мы создаем новое большое общественное пространство, эффективно заполнить которое можно только при участии жителей города. Уже сегодня любой желающий может выразить свое мнение относительно проекта или стать его участником в качестве инвестора, оператора или резидента. Для этого необходимо связаться с офисом компании», — добавил Евгений Мордовин.

Справочная информация

В 2017 г. началось строительство девелоперских проектов под брендом «УГМК-Застройщик». Сегодня девелопер является лидером рейтинга ЕРЗ. РФ «ТОП Застройщиков по потребительским качествам» в Свердловской области и находится в первой 20-ке застройщиков региона по объему текущего строительства. Эксперты портала присвоили «УГМК-Застройщик» высшую степень надежности за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья. А возводимый им в центре уральской столицы ЖК бизнес и элит класса «Макаровский» по данным ЕРЗ. РФ является лучшей новостройкой страны (первое место в рейтинге «ТОП новостроек РФ и Свердловской области», победитель премии «ТОП ЖК 2021 в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка»).