Ярославль, 2 июня, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля направила в муниципалитет города представление о нарушении требований закона мэром Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ и.о. прокурора области депутату Госдумы России Анатолию Грешневикову.

Yarregion.ru Владимир Волков

Депутат обращался в Генпрокуратуру с запросом о возможных нарушениях при переводе земли под бывшим торговым центром «Карусель», а также возможном конфликте интересов у мэра города Владимира Волкова. Мэр лично знаком с собственниками коммерческого объекта. Нарушений при внесений изменений в Генплан прокуратура не нашла.

«По вопросу правомерности внесения изменений в Генеральный план города Ярославля, предусматривающих отнесение указанных земель к общественно-деловой зоне, не исключающей их разрешенное использование для благоустройства и для проезда, установлено, что данная процедура осуществлена по предложению ООО «МСИ» с учетом требований градостроительного законодательства, в том числе к организации публичных слушаний, результаты которых носят рекомендательный характер. При их назначении, проведении и подведении итогов нарушений не установлено», — говорится в ответе и.о. прокурора области.

Не выявлено нарушений и при строительстве котельной. А вот в действиях мэра города прокуроры увидели признаки нарушения законодательства.

«Проверочными мероприятиями выявлено, что вопреки требованиям закона мэр города Ярославля в установленном порядке не принял мер к недопущению возможности конфликта интересов при принятии решений, затрагивающих права собственника ТЦ «Карусель» ООО «МСИ», ввиду чего прокуратурой города Ярославля председателю муниципалитета внесено представление, о результатах рассмотрения которого Вы будете уведомлены дополнительно», — говорится в ответе прокуратуры.

По данным источников ИА REGNUM, в муниципалитет направлено ещё одно такое же представление. Оно касается деятельности компании «Ключ здоровья», которая получила кредит более 7 млн рублей у подконтрольного мэрии предприятия и не вернула деньги. Как заявлял ранее депутат муниципалитета Анатолий Каширин, компания «Ключ здоровья» может быть связана с мэром Ярославля. В ответ мэр Владимир Волков подал иск к депутату о защите чести и достоинства. Иск еще не рассмотрен.

В муниципалитете пока не говорят, как будут реагировать на представления прокуратуры. Стоит отметить, что аналогичные представления уже выносились в отношении депутатов муниципалитета, в чьих действиях прокуроры усматривали конфликт интересов. Никто из них не понёс никакого реального наказания.