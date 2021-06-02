Мэр Ярославля поступил «вопреки требованиям закона» — прокуратура
Ярославль, 2 июня, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля направила в муниципалитет города представление о нарушении требований закона мэром Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ и.о. прокурора области депутату Госдумы России Анатолию Грешневикову.
Депутат обращался в Генпрокуратуру с запросом о возможных нарушениях при переводе земли под бывшим торговым центром «Карусель», а также возможном конфликте интересов у мэра города Владимира Волкова. Мэр лично знаком с собственниками коммерческого объекта. Нарушений при внесений изменений в Генплан прокуратура не нашла.
Не выявлено нарушений и при строительстве котельной. А вот в действиях мэра города прокуроры увидели признаки нарушения законодательства.
По данным источников ИА REGNUM, в муниципалитет направлено ещё одно такое же представление. Оно касается деятельности компании «Ключ здоровья», которая получила кредит более 7 млн рублей у подконтрольного мэрии предприятия и не вернула деньги. Как заявлял ранее депутат муниципалитета Анатолий Каширин, компания «Ключ здоровья» может быть связана с мэром Ярославля. В ответ мэр Владимир Волков подал иск к депутату о защите чести и достоинства. Иск еще не рассмотрен.
В муниципалитете пока не говорят, как будут реагировать на представления прокуратуры. Стоит отметить, что аналогичные представления уже выносились в отношении депутатов муниципалитета, в чьих действиях прокуроры усматривали конфликт интересов. Никто из них не понёс никакого реального наказания.