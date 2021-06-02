Москва, , 13:32 — REGNUM В Москве до конца осени 2021 года будут отремонтированы пять набережных, сообщил 2 июня вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

Работы пройдут на Бережковской, Лужнецкой, Пречистенской, Кремлёвской набережных и на набережной Тараса Шевченко.

По словам Бирюкова, будет отремонтировано 240 тысяч погонных метров швов. Ремонт нужен для увеличения срока эксплуатации сооружений, поскольку материал швов со временем разрушается. В результате может произойти смещение плит и даже падение.

«Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок», — сказал он.