Таллин, , 13:32 — REGNUM В Эстонии с 1 июня официально открыт купальный сезон. Об этом сообщила мэрия Таллина.

На столичном пляже в Пирита поднят синий флаг, начали работу спасатели. В летней столице страны, городе-курорте Пярну решено идущую вдоль моря улицу Супелузе целиком отдать под террасы кафе и ресторанов. Движение автотранспортных средств по ней запрещено на весь летний сезон.

По прогнозу синоптиков, воздух на этой неделе прогреется до +20 градусов. Вода в большинстве водоемов прогрелась до +8 + 10 градусов. Спасательный департамент напоминает, что купаться нужно в знакомых местах и особенно внимательно следить на пляже за детьми.

За первые пять месяцев этого года в Эстонии утонули 17 человек, из них семь — на рыбалке. У восьми утонувших выявили алкогольное опьянение.