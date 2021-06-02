Воронеж, , 13:32 — REGNUM Сильные ливни и грозы прогнозируются на территории Воронежской области 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно консультативному докладу о неблагоприятных погодных условиях, поступившему МЧС от Воронежского гидрометцентра, ночью и днем 3 июня в южных районах Воронежской области ожидаются сильные дожди, а также грозы, ветер порывами может достигать 18м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, установившаяся летняя погода в Воронежской области испортилась с 30 мая, в первый день лета, 1 июня, дневная температура не поднималась выше +15 градусов. 2 июня немного потеплело — сейчас в Воронеже +20, облачно с прояснениями.