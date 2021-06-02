Киев, , 13:37 — REGNUM На Украину стало приходить больше денег от трудовых мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).

По последним данным, за год объём частных денежных переводов на Украину из-за рубежа увеличился на треть. В апреле 2021 года в страну прислали около $1 млрд.

В НБУ отметили, что для перевода денег частные лица использовали как официальные, так и не официальные каналы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во многих городах страны размер средней зарплаты сопоставим с тем, сколько граждане Украины зарабатывают в Польше.

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