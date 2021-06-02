Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM В Ленинградской области решили удвоить финансирование борьбы с борщевиком и более чем вдвое увеличить площадь земель, которую в этом году планируется очистить от опасного сорняка, сообщили 2 июня в областном правительстве.

Из регионального бюджета в 2021 году на уничтожение борщевика будет выделено до 65 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. На эти деньги планируется освободить от борщевика около 4,2 тыс. га территорий 97 муниципальных образований.

Программа борьбы с борщевиком Сосновского в Ленинградской области реализуется с 2011 года. Ежегодно от борщевика освобождается порядка 7 тыс. га, из них около 2 тыс. га на землях поселений, более 5 тыс. га — на землях сельскохозяйственного назначения.

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