Москва, , 13:35 — REGNUM В ближайшие два дня на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Томской и Кировской областей ожидаются ночные заморозки. Об этом 2 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Приволжском федеральном округе, на севере по крайней мере, заморозки в ближайшие две ночи прогнозируются в Кировской области, соседних областях Поволжья. Заморозки в ближайшие ночи прогнозируются и в тех регионах, где было невероятно тепло еще пять дней назад, в Свердловской области — до минус 2 заморозки, на юге Тюменской области — до минус 5 градусов», — сказал он в ходе онлайн-конференции в Москве.

Кроме того, синоптик предупредил, что также заморозки до — 5 °C ожидаются в ближайшие дни в Омской и Томской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение пяти лет средняя температура воздуха температура планеты Земля с большой долей вероятности будет расти.